ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 86,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) anlässlich der Berufung von Finanzvorstand Carsten Knobel zum künftigen Vorstandschef auf "Hold" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Analyst Martin Deboo begrüßte den anstehenden Wechsel an der Führungsspitze des Konsumgüterkonzerns. Allerdings stelle sich die Frage, ob die Berufung eines Kandidaten, der in die Entscheidungen der vergangenen Jahre so eng involviert war, die richtige Antwort auf die kommenden Herausforderungen sei, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 15:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 19:00 / ET