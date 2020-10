ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 161 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Der Softwarekonzern ändere seine Strategie und richte den Fokus noch stärker auf Cloud-Lösungen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Cororna-Krise trügen nötige Investitionen in solche Angebote dazu bei, dass die bisher für 2023 gesteckten Mittelfristziele um ein bis zwei Jahre aufgeschoben werden./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 19:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2020 / 20:01 / ET

