AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
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23.09.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 86 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev (AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)) nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. AB Inbev sei schnell zum Coca-Cola unter den Bierkonzernen geworden, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen nutze seine Größe, das starke Portfolio, das digitale Ökosystem und verbesserte Marketingfähigkeiten, um zu gewinnen. Die Markterwartungen könnten nun etwas steigen, da der Produktmix allgemein unterschätzt werde./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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