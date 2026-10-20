adidas Aktie
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20.10.2026 22:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 187 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) um zehn Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum trotz nachlassendem Rückenwind für das Betriebskapital und eines von intensiven Werbeaktionen geprägten europäischen Marktes sollte die Anleger zuversichtlich stimmen, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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