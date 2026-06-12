Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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12.06.2026 10:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1166 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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