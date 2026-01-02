Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

02.01.2026 17:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET

02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
