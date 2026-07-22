Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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22.07.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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