ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach mittelfristigen Zielvorgaben des Flugzeugbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese seien von Vorsicht geprägt, so dass es durchaus Luft über die Ziele hinaus gebe, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Rückenwind verleihe ein fünf Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm. Im Umfang liege das etwas unter ihrer Prognose, zeitlich komme es aber früher./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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