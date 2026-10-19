Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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19.10.2026 23:19:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus (Airbus SE) nach Aussagen vor der wegen anstehender Neunmonatszahlen vorgeschriebenen Schweigeperiode auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt rechnet Analystin Chloe Lemarie für die wichtigste Sparte Zivilflugzeuge mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) im dritten Quartal um 188 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf Konzernebene zu einem Rückgang von 8 Prozent geführt haben dürfte. Der Free Cashflow (FCF) dürfte laut dem am Montag vorliegenden Ausblick knapp unter der Gewinnschwelle liegen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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