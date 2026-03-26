AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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26.03.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron (AIXTRON SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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