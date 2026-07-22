Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
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22.07.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 55 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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