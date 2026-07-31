Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
31.07.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Philip Kett verwies am Freitag auf die Mitteilung des Versicherers, wonach dieser von seinem Recht Gebrauch gemacht und den bisherigen Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplan gekündigt sowie die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft hat. Ketts Ansicht nach ist dies eine erfreuliche Überraschung./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Allianz-Aktie kaum bewegt: Weitere Anteile an Pimco erworben (Dow Jones)
|
31.07.26
|Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Allianz-Aktie (finanzen.at)
|
31.07.26
|EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
31.07.26
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)