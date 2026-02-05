Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
05.02.2026 12:18:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
