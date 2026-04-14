Aroundtown Property Holdings Aktie

Aroundtown Property Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QGA / ISIN: CY0105562116

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14.04.2026 21:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aroundtown auf 'Underperform' - Ziel 2,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown (Aroundtown SA) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET

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