AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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07.08.2026 12:42:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 17500 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Uhr laufe weiter gegen das Negativszenario bei dem Pharmakonzern, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die AVANZAR-Lungenkrebsstudie verzögere sich zwar, sei allerdings nicht aus der Spur geraten. Entsprechend sieht Leuchten die Briten auch nicht in Zugzwang für Übernahmen, wie es in der Presse zuletzt spekuliert wurde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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