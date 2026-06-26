AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
26.06.2026 08:56:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die anstehenden Phase-III-Daten der Studie gegen ATTR-Kardiomyopathie könnten zum Kurstreiber für die Briten werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Mittel Eplontersen könnte deutliche Vorteile gegenüber der bisherigen Standardtherapie aufzeigen. Im Erfolgsfall eröffnet sich laut Leuchten eine Multi-Milliarden-Dollar-Chance in einem kaum "beackerten Feld"./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence (dpa-AFX)
|
25.06.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
24.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|165,25
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.