AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|
05.05.2026 20:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AXA nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers lese sich positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies vor allem auf das Volumenwachstum von 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|19:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:32
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:32
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:42
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:32
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|40,69
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.