Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 07:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
06:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:00 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Bayer Neutral UBS AG
07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 43,32 -1,71% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen