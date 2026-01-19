ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl

