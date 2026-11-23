Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
23.11.2026 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 48,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch ein US-Gericht betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Glyphosat-Haftung erheblich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 48,50 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro (dpa-AFX)
|
08:19
|AKTIE IM FOKUS/Glyphosat-Fortschritt: Bei Bayer zeichnet sich Kurssprung ab (dpa-AFX)
|
22.11.26
|ROUNDUP: Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von Richter genehmigt (dpa-AFX)
|
20.11.26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|52,36
|-5,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.