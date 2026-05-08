Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
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08.05.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei dank einer starken Nachfrage der öffentlichen Hand in Deutschland gut ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Dynamik aus dem Schlussquartal 2025 halte an, und die bestätigten Jahresziele hätten Luft nach oben, falls sich die Versorgungslage mit Halbleitern nicht verschlechtere./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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