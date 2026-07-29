Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
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29.07.2026 14:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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