Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
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28.10.2026 23:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Resultaten, die nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Ein angehobener Ausblick sei bereits seit dem Mittag bekannt gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Debatte von nun an auf mögliche Aktienrückkäufe verlagern wird./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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