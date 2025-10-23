Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
23.10.2025 09:07:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
09:07
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro (dpa-AFX)
|
08:07
|Beiersdorf senkt Umsatzprognose wegen schwierigem Marktumfeld (dpa-AFX)
|
22.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: L'Oreal unter Druck nach Umsatzzahlen - Beiersdorf auch schwach (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.25
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.25