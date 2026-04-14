BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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14.04.2026 19:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den Zahlen für das erste Quartal habe sich der Autobauer zuversichtlich geäußert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag./rob/ajx/jha/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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