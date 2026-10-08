Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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08.10.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 265 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Flugzeugauslieferungen im September dürften sich auf 57 bis 58 Flugzeuge belaufen haben, verglichen mit 51 im August, schrieb Sheila Kahyaoglu in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies entspräche rund 162 Auslieferungen im dritten Quartal, verglichen mit der Konsensschätzung von 168./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:00 / EST
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