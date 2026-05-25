Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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25.05.2026 17:34:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 21:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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