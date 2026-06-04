ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Zahlen aus. Mit 58 Jets habe der Flugzeugbauer mehr ausgeliefert als in den beiden Vormonaten. Im April seien es 47 gewesen und im März 46./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben