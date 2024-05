ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag (Brenntag SE) nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem liege das Jahresziel für die Kennziffer nun am unteren Ende der bisherigen Zielspanne. Die Aktie dürfte dem Experten zufolge unter Druck geraten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 01:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 01:26 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------