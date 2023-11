ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Burberry auf 'Hold' - Ziel 1800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Burberry nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Das erste Halbjahr des britischen Herstellers hochpreisiger Bekleidung habe zwar größtenteils den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zum laufenden Geschäft seien aber enttäuschend gewesen. Sie zeugten von der anhaltenden Unsicherheit in der Branche./mf/la

