ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Cancom auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom (CANCOM SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der IT-Dienstleister erwarte 2023 den Beginn einer Erholung, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis liege aber 5 Prozent unter dem Marktkonsens./ag/mis

