ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Compugroup auf 'Hold' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup (CompuGroup Medical SECo) nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des auf Arztpraxen und Kliniken spezialisierte Softwareanbieters hätten alles in allem den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der revidierte Umsatzausblick sollte angesichts relativ niedriger Vorjahreswerte erreichbar sein./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 02:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 02:14 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------