CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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28.05.2026 23:18:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe insgesamt gute Kennziffern abgeliefert und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe trotz negativer Sonderfaktoren die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen./rob/edh/jha/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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