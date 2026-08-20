CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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20.08.2026 22:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Henrik Paganetty nannte in einer ersten Reaktion am Donnerstag das zweite Quartal des Ticketvermarkters solide. Das Unternehmen habe etwas besser als am Markt erwartet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 12:12 / CEST
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