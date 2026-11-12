ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben