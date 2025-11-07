Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
07.11.2025 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika sei solide, schrieb Michael Aspinall am Freitagmorgen. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei unverändert, die Markterwartungen dürften sich jedoch etwas verringern angesichts der Margen in Nordamerika./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS 3: Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Zahlen bewegen Daimler Truck kaum - Lage weiter unsicher (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet (finanzen.at)
|
07.11.25
|RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|ROUNDUP: Daimler Truck mit deutlichen Einbußen in Nordamerika - Aktie steigt (dpa-AFX)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,48
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.