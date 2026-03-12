Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
12.03.2026 13:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert etwas unter dem Analysenkonsens, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Resultate. Gleiches gelte für das Margenziel im Nordamerika-Geschäft, obwohl der Nutzfahrzeughersteller dort starke Auftragseingänge verzeichnet habe. Nicht berücksichtigt seien dabei zollbedingte Preiserhöhungen, die er selbst erwarte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 34 Euro (dpa-AFX)
|
10:49
|Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform (finanzen.at)
|
09:33
|Warburg Research: Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Daimler Truck-Aktie dennoch mit Plus: Nutzfahrzeughersteller mit deutlichem Ergebnisrückgang (dpa-AFX)