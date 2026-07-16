Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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16.07.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das Einschalten des Finanzinvestors SSW Partners, um den kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, könnte sich als erfolgreich erweisen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sieht der Experte kaum Spielraum für die Aktionäre, einen höheren Übernahmepreis durchzusetzen, und auch kaum Chancen, dass ein Gegenbieter auftaucht./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET
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