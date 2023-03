ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Eckdaten des Arzneimittelherstellers hätten insgesamt den durchschnittlichen Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2023 erscheine konservativ./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:51 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------