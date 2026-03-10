Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|
10.03.2026 10:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 34 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
