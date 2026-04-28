Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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28.04.2026 08:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten die zuletzt gestiegenen Erwartungen im ersten Quartal ein wenig übertroffen, schrieb Tom Mills am Montagabend nach den Zahlen. Unter dem Strich sei es ein starker Jahresauftakt gewesen. Mills erinnerte aber an den starken Lauf der Aktien seit dem Zwischentief im Februar./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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