Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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20.10.2026 22:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 330 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Tom Mills am Dienstag zu den Zahlen für das dritte Quartal. Die Deutsche Börse profitiere vom Status als "sicherer Hafen"./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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