Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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22.07.2026 22:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
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|22.07.26
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|14.07.26
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|15.06.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|252,00
|-0,47%