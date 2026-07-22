Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 22:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
17:25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 252,00 -0,47% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen