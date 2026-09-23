Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|
23.09.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der angekündigte Abschied von Finanzchef Nik Jhangiani dürfte am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Edward Mundy am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Denn Jhangiani habe eine zentrale Rolle bei der Festlegung der aktuellen Unternehmensstrategie gespielt. Er genieße bei den Investoren wegen seines Fokus auf die Umsetzung von Zielen sowie Wachstum und die Barmittelentwicklung ein hohes Ansehen. Die designierte Nachfolgerin Joanne Wilson erscheine aber als gute Lösung, weshalb er bei Kursschwächen zum Kauf der Aktie rate./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence (dpa-AFX)
|
09:35
|Diageo poaches WPP finance chief as CEO Lewis overhauls top team (Financial Times)
|
18.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,02
|-0,42%