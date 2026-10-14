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14.10.2026 23:49:40

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Angesichts mehrerer Gewinnwarnungen seit dem Börsengang im Jahr 2024 halte er die Personalie für einen logischen nächsten Schritt nach dem Wechsel des Finanzvorstands im Jahr 2025, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. Auch wenn er sich zu dem neuen Chef der Parfümeriekette, Jean-Marc Bellaiche, noch keine konkrete Meinung gebildet habe, könnte der Führungswechsel eine Gelegenheit bieten, bei der Umsetzung der Unternehmensziele voranzukommen und das Vertrauen der Anleger im Laufe der Zeit zu verbessern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
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