DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
29.01.2026 10:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS (DWS Group GmbHCo) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
