ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Enel auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel nach der Bekanntgabe des Verkaufs aller von Enel Peru gehaltenen Beteiligungen an Enel Distribution Peru und Enel X Peru auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 7 Euro. Die Bewertung der Transaktion erscheine ihm attraktiv, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Peru gebe es nun noch Kraftwerkskapazitäten des italienischen Versorgers von etwas mehr als zwei Gigawatt, die ebenfalls verkauft werden sollen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 11:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2023 / 11:20 / ET

