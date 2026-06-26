Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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26.06.2026 14:43:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Mittelpunkt der erhöhten Spanne für das bereinigte operative Ergebnisziel 2026 liege etwas über dem Konsens, aber leicht unter ihrer Schätzung, schrieb Helena Xu am Freitagmittag nach Vorabzahlen. Die durch den Nahost-Krieg bedingte Sonderkonjunktur dürfte zwar abflauen, im Bereich der Vorprodukte für Tiernahrung rechne Evonik mit anhaltendem Momentum im dritten Quartal./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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