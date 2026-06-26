Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
26.06.2026 14:43:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Mittelpunkt der erhöhten Spanne für das bereinigte operative Ergebnisziel 2026 liege etwas über dem Konsens, aber leicht unter ihrer Schätzung, schrieb Helena Xu am Freitagmittag nach Vorabzahlen. Die durch den Nahost-Krieg bedingte Sonderkonjunktur dürfte zwar abflauen, im Bereich der Vorprodukte für Tiernahrung rechne Evonik mit anhaltendem Momentum im dritten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!