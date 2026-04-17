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17.04.2026 18:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 15,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der neue, zum 1. Mai berufene Finanzvorstand Michael Rauch bringe 16 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche aus seiner Managertätigkeit bei Henkel mit und müsse das Vertrauen der Anleger in die Kapitalverwendung des Unternehmens wiederherstellen, schrieb Helena Xu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Christian Kullmann bis zum Jahr 2030./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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