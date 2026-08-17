Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
17.08.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|362,80
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.