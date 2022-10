ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Einfluss von Zinserhöhungen auf den Online-Broker. In seinem Basisszenario einer Erhöhung des Eurozonen-Leitzinses um 1,5 Prozentpunkte im Jahr 2023 geht er nun von einem 5 Prozent höheren Gewinn je Aktie aus. Sollte der Zins noch schneller steigen, sei noch Luft nach oben. Das dritte Quartal dürfte aber eher schwach werden wegen einer weiterhin nur gedämpften Handelsbereitschaft der Kunden./tih/la

