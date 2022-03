ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Daten des Onlinebrokers für Februar ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen habe sich im Vergleich zu den starken Vorjahreswerten solide entwickelt./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 15:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 19:00 / ET